Хикмет Гаджиев: мирный договор Баку и Еревана почти готов

Хикмет Гаджиев в интервью германскими СМИ рассказал об актуальном состоянии армяно-азербайджанского диалога о заключении мирного договора. Он сообщил, что в 2024 году не существует препятствий для скорейшего подписания мирного договора, добавив, что процесс делимитации границ будет вынесен за рамки этого документа.

Помощник президента Азербайджана, завотделом президентской Администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью Berliner Zeitung сообщил о близости завершения дипломатической работы Баку и Еревана над текстом мирного договора. Он подчеркнул, что по большей части документ уже согласован, но осталось договориться по ряду вопросов.

Хикмет Гаджиев напомнил, что мирный договор будет построен на пяти принципах, предложенных Баку – взаимное признание территориальной целостности Азербайджана и Армении, отказ от территориальных претензий, обязательство неприменения силы и угроз в двусторонних отношениях, установление дипломатических отношений и делимитация границы, разблокирование коммуникаций.

"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов"

– Хикмет Гаджиев

Помощник азербайджанского лидера обратил внимание, что Баку и Еревану удается вести диалог на двусторонней основе, чему подтверждением стало совместное заявление администраций от 7 декабря, во исполнение которого Азербайджан и Армения обменялись удерживаемыми гражданами, азербайджанские власти поддержали вступление Еревана в Бюро климатической конференции Восточно-Европейской группы, а армянские власти отозвали в пользу Баку заявку на проведение COP-29.

Хикмет Гаджиев указал на отсутствие препятствий для заключения мирного договора Баку и Еревана после окончательного закрытия "карабахского вопроса" и восстановления конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района. Гаджиев отметил, что после антитеррористических мер 19-20 сентября на границе двух стран образовалась такая спокойная ситуация, которой не бывало прежде. Позитивное влияние этого события на положение дел в регионе подтвердила и краткая встреча глав Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге 26 декабря.

"Недавняя неформальная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге прошла в позитивном ключе. Но пока сложно говорить о конкретных сроках, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, я не думаю, что целесообразно сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени"

– Хикмет Гаджиев

В связи с этим он уточнил, что такой вопрос, как точное установление границ двух государств будет вынесено за рамки мирного договора. Делимитация и демаркация являются долгими процессами (для сравнения – Азербайджан и Грузия, несмотря на позитивные отношения, до сих пор не до конца делимитировали свою границу), и мирный договор не должен быть заложником этой задачи, сообщил помощник президента Азербайджана.

"До сих пор комиссии по делимитации границы обеих стран встречались пять раз, чтобы обсудить основы процесса. Последняя встреча состоялась в ноябре этого года на азербайджано-армянской границе. В ходе этой встречи стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссии по демаркации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и активизировать встречи между комиссиями"

– Хикмет Гаджиев

Завотделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики добавил, что и это соглашение стоит рассматривать как свидетельство способности Баку и Еревана конструктивно работать в двустороннем диалоге, без участия посредников.