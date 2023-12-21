Представитель президента Азербайджана: Пора заключить мирный договор, чтобы юридически оформить окончание конфликта

Каковы перспективы достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытия транспортных коридоров в этом регионе Южного Кавказа? Каково будущее Карабаха в составе Азербайджана? Стоит ли ждать возвращения армян в Карабах? Об этом Rus.ERR рассказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Зачем в сентябре прошлого года Азербайджан провел контртеррористическую операцию?

Речь идет о международно признанной, в том числе Совбезом ООН территории Азербайджана, которая, в принципе, должна была быть очищена от иностранного военного присутствия сразу же после заключения соглашения о прекращении огня 2020 года. Но этого не произошло. Мы неоднократно говорили о том, чтобы эти войска были выведены мирно. Мы хотели говорить о реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество. Мы предлагали им покончить с любыми территориальными претензиями к Азербайджану и отбросить идеологию так называемого "миацума".

Несмотря на все предостережения с нашей стороны, они повели себя так, как повели, и все это сделало контртеррористическую операцию практически неизбежной. Эта операция продолжалась менее суток и была проведена с хирургической точностью, ни один гражданский объект не пострадал. Более того, когда армянское население Карабаха само решило покинуть эту территорию, выход его сопровождался всяческим содействием со стороны азербайджанских сил. Все это показывает, что если бы руководство Армении хотело избежать этой конфронтации, оно могло бы это сделать. К сожалению, они выбрали другой путь.

Начиная с подписания Заявления о прекращении огня в 2020 году, Армения отрицала присутствие своего воинского контингента на территории, входящей в зону временной ответственности российских миротворческих сил. Они говорили, что их солдат там уже нет. Но контртеррористическая операция показала, что это была неправда – там находилось 15 тыс. военнослужащих воинского контингента Республики Армения. Это первый фактор. Как можно расценивать, что говоря о том, что они уважают нашу территориальную целостность, одновременно 2 сентября 2023 года премьер-министр Пашинян направляет поздравление так называемому президенту [так называемой] "Нагорно-Карабахской республики" в связи с 30-летием образования "НКР"? Через неделю, 9 сентября, несмотря на наши предупреждения о том, что для нас неприемлемо проведение на этой территории каких-либо выборов, они все же провели там так называемые президентские выборы и сформировали новый состав правительства. Речь идет о сепаратистской хунте, которая поддерживалась Арменией политическим, военным и экономическим способом. Не секрет, что около 300 млн долларов из бюджета Республики Армения выделялось на содержание этого сепаратистского образования. Сопоставив все эти три фактора, мы пришли к пониманию, что для армянской стороны нет никаких "красных линий", на которые мы указываем, и что они в своем желании заключить мирное соглашение блефуют, что это нечестный подход.

В результате однодневной контртеррористической операции в сентябре прошлого года нам удалось устранить самое главное препятствие на пути к миру, а именно незаконное военное присутствие вооруженных сил Республики Армения на нашей территории.

Сейчас, когда 15 тыс. военнослужащих покинули нашу территорию, эта тема уже неактуальна. Поэтому сейчас нам надо завершить согласование тех частей мирного соглашения, которые еще остаются открытыми.

Мирный договор и открытие коммуникаций

Сегодня территориальная целостность восстановлена, пришла пора заключить мирный договор, чтобы юридически оформить окончание конфликта. Возможно, это создаст необходимые условия для мирного сосуществования двух государств. Возможно, они станут хорошими соседями.

Открытие коммуникаций является составной частью всего мирного процесса.

Основной трек переговоров – это согласование текста мирного соглашения. В нем обозначены все основные параметры будущего мира, включая и восстановление коммуникаций. Помимо основного трека есть еще два – открытие коммуникаций, а также делимитация с последующей демаркацией государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Ведь в эпоху Советского Союза никакой государственной границы не было – была административная граница между двумя советскими республиками.

Последняя встреча делегаций Азербайджана и Армении состоялась 20 ноября. Она прошла на условной границе двух стран, потому что сама линия границы еще должна быть определена. Эти делегации возглавляют заместители премьер-министров обеих сторон, они же отвечают и за восстановление коммуникаций. В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров.

Надеемся, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров, и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был, кстати, составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено.

В отсутствие физических переговоров по тексту соглашения между двумя сторонами продолжается обмен проектами, то есть каждая из сторон представляет на очередной проект этого соглашения свои комментарии и поправки. Мы, и не только мы, надеемся, что после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Судьба Зангезурского коридора

Мы начали разговаривать с армянской стороной о восстановлении так называемого Зангезурского коридора, чтобы граждане Азербайджана, проживающие в Нахичевани или в основной части Азербайджана, имели возможность беспрепятственного прохождения этой территории. Речь идет о 42-х километрах железнодорожного полотна, которое, к сожалению, было разрушено в результате конфликта. Когда мы придем с Арменией к общему пониманию того, как эта дорога должна функционировать, никаких препятствий для того, что вы сейчас описали, не будет. Но речь идет не только о строительстве недостающего участка. Кстати, с нашей стороны эта работа практически завершена. Я имею в виду участок Горадиз - Агбенд. К сожалению, с армянской стороны не начата еще даже работа над техническим обоснованием этого проекта.

Основной вопрос для нас – как будет обеспечена безопасность азербайджанских граждан, которые захотят проехать по этому 42-километровому участку.

Пока речь идет лишь о железной дороге. В будущем мы хотели бы, конечно, чтобы и автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, и далее в Турцию и в Европу также было согласовано.

Мы вовсе не собираемся как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана. Но если мы ссылаемся на обязательства, которые стороны взяли на себя в рамках трехстороннего Заявления о прекращении огня, то его девятый параграф четко обозначает именно эту часть восстановления коммуникаций. В глобальном плане это также означает восстановление сообщения между Азией и Европой. Безусловно, если граждане Армении захотят проехать по нашей территории, их безопасность будет нашей стороной обеспечиваться. Другое дело, что в рамках того же трехстороннего Заявления армянская сторона взяла на себя обязательство, что безопасность вышеупомянутого участка железной дороги будет обеспечиваться силами ФСБ России, которые и сейчас обеспечивают безопасность внешних границ Армении как минимум с двумя соседними странами – Турцией и Ираном.

Мы примерно три года ждали ясного сообщения из Армении о том, хотят ли они вообще восстановить это сообщение. За это время мы не получили от них никаких четких заверений. Мы не можем ждать бесконечно и одновременно мы не можем навязывать Армении то, чего она не хочет.

Таким образом нам пришлось задуматься об альтернативном плане, который бы позволил нам достичь нашей цели – обеспечить беспрепятственное движение наших граждан из Азербайджана в Азербайджан. Переговоры с Ираном о создании такого коммуникационного пути зашли уже достаточно далеко. В этом проекте заинтересована и иранская сторона. Поэтому если мы не увидим на деле готовность армянской стороны выполнить данные ими же обещания, нам придется, не теряя больше времени, осуществить этот проект с Ираном.

Речь идет уже о так называемом Срединном коридоре, чье геополитическое и геоэкономическое значение в последние годы значительно возросло.

Речь идет о том, чтобы соединить Китай с Западной Европой посредством Центральной Азии, Каспийского моря и Южного Кавказа. Уже сейчас у нас есть железная дорога через Грузию Баку – Тбилиси - Карс, параллельно ей проходит и автомобильное сообщение. Но чем больше альтернатив, тем лучше. Поэтому если армянская сторона будет искусственно затягивать процесс реализации проекта Зангезурского коридора, то мы будем реализовывать его с Ираном. А если Армения будет готова к реализации этого проекта, то мы будем готовы это обсудить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Делимитация армяно-азербайджанской границы

Заявления о каких-то квадратных километрах, которые якобы Азербайджан оккупировал, совершенно необоснованными и голословными. Давайте посмотрим на историю вопроса. На протяжении 28 лет территория, которую Армения, возможно, считает своей, находилась под вооруженной оккупацией вооруженных сил Республики Армения. Если вы посмотрите на карту, то южная часть нашей условной границы – с азербайджанской стороны это Зангеланский, Губадлинский и другие районы – полностью находилась под вооруженной оккупацией Армении. Соответственно, никакой границы между собственно Республикой Армения и Азербайджаном, или тем, что они называли "Республикой Арцах", не было. Это, конечно же, их оценка – что Азербайджан куда-то вторгся на их территорию. У нас совершенно другая позиция.

Мы считаем, что часть азербайджанской территории до сих пор находится под оккупацией Армении.

Речь идет о четырех селах Газахского района на севере армяно-азербайджанской границы, которые в начале 1990-х годов были оккупированы Арменией. Речь не идет об эксклавах, это села Газахского района. Помимо этого есть еще три азербайджанских эксклава и один армянский, которые, соответственно, находятся под контролем противоположной стороны. Поэтому перед тем, как выдвигать какие-то голословные утверждения о том, что кто-то оккупировал мою территорию, я бы посоветовал нашим армянским соседям более серьезно отнестись к вопросу работы над делимитацией.

Единственным мерилом того, какая территория к кому относится, является это соглашение, к которому мы придем, о делимитации нашей будущей государственной границы.

В отсутствие такого соглашения говорить о том, что кто-то что-то оккупировал – контпродуктивно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы продемонстрировать армянской стороне нашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы довести эту работу до конца. И на последней встрече делегаций двух стран, о которой я упомянул, азербайджанская сторона предложила армянской рассмотреть и согласовать нормативные документы, которые положат основу для работы комиссии по делимитации. Это положение, регламент, а также вспомогательные документы, в том числе карты разных периодов, которые должны быть приняты обеими сторонами как точка отсчета.

Это кропотливая работа, которая требует большого количества времени. Один пример: Азербайджан согласовал и делимитировал границу с нашим северным соседом – Российской Федерацией – и это заняло у нас более десяти лет. С Грузией, с которой у нас прекрасные отношения, и которая является нашим стратегическом партнером, эта работа еще продолжается, хотя большая часть уже согласована. Так что наивно было бы ожидать, что после стольких десятилетий вражды, конфликта, мы сможем это сделать в течение месяца или двух. Но начинать надо, потому что если мы будем видеть прогресс в вопросе делимитации границы, это будет самым важным фактором стабильности и гарантией того, что никаких эксцессов там происходить не будет.

Роль России и российских миротворцев в урегулировании конфликта

Россия была единственной страной, которая смогла остановить 44-дневную войну в 2020 году. Мандат миротворцев не был четко прописан, но основной целью их было обеспечение физической безопасности армянского населения, проживавшего в Карабахском регионе Азербайджана, чем они, в принципе, и занимались. Конечно, есть вопросы к тому, как в течение почти трех лет, используя так называемый Лачинский коридор, армяне продолжали перебрасывать туда свои войска, технику и т. д. Мы неоднократно поднимали эти вопросы. Но в то же время говорить о том, что Россия не выполнила своих обязательств в отношении армян Карабаха или Армении – это нонсенс.

Никто не может отрицать того факта, что именно благодаря вмешательству России удалось тогда прекратить кровопролитие, а российские миротворцы в течение почти трех лет справлялись со своим мандатом по обеспечению безопасности армянского населения.

Делали они это в тесном сотрудничестве с азербайджанскими властями и вооруженными структурами Азербайджана. Россия продолжает оставаться нашим крупнейшим соседом, у нас выстроены с ней прочные и прагматичные отношения. Мы являемся стратегическими партнерами. Мне трудно комментировать то, как относятся к России в Армении, но у нас со всеми нашими соседями, кроме Армении, выстроены добрососедские, предсказуемые отношения, основанные на взаимном учете интересов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто из армян может жить в Карабахе?

Когда говорят о том, что все армянское население сможет вернуться, мы должны понимать, что туда не смогут вернуться военнослужащие вооруженных силы Республики Армения, которые проживали там со своими семьями. То есть, если мы берем 15 тыс. человек, плюс члены семей, то получается серьезное количество, и этих людей мы обратно не ждем, потому что они там никогда не жили и не являются исконными жителями.

Речь идет о гражданском армянском населении, то есть о людях, которые там родились, обзавелись семьями и т. д. Захотят ли они вернуться?

Мне трудно ответить на этот вопрос. Они в массовом порядке решили покинуть эту территорию в течение нескольких дней (по их утверждениям, около 100 тыс. человек), точно так же это должно быть их собственным решением, возвращаться или нет. Путь к этому был объявлен, в том числе президентом Азербайджана – есть интернет-портал, где они могут зарегистрироваться, чтобы их рассматривали в качестве потенциальных граждан Азербайджана. Но это техническая сторона вопроса.

Другая сторона вопроса – насколько они сейчас к этому готовы. Мы понимаем, что это необычная ситуация. Люди пережили определенный шок. В то же время они должны понимать, что эти раны не залечиваются за один-два дня, то есть им нужно еще прийти к этому решению.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Меры укрепления доверия

Лачинская дорога была взята под контроль азербайджанскими вооруженными силами именно потому, что мы хотели положить конец ее незаконному использованию. Да, по этой дороге люди перемещались в Армению и обратно. Но наше возмущение вызвал тот факт, что помимо просто гражданских лиц, туда завозились вооруженные силы Армении, которые ротировались каждые шесть месяцев. Они также завозили туда всяческое вооружение и технику, кроме того были попытки завозить туда граждан третьих стран. До декабря 2022 года никаких ограничений на въезд и выезд оттуда гражданских лиц практически не было, но по сути это была бомба замедленного действия. Они накачивали военный потенциал, чтобы в один прекрасный день опять начать вооруженные атаки против Азербайджана. И кстати, уже после подписания Заявления о прекращении огня в ноябре 2020 года около 350 азербайджанцев стали новыми жертвами минного террора. Ведь Армения сначала вообще отказалась предоставлять нам карты минных полей, а затем предоставила старые документы, которые оказались очень низкого качества.

Отсутствие доверия является одним из основных препятствий для обеих сторон на пути к окончательному миру.

Тем не менее другого пути у нас нет. 7 декабря 2023 года между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность – подчеркну, в результате двустороннего общения – о мерах по укреплению доверия. Это показывает, что и у Баку, и у Еревана есть понимание, что без доверия дальше двигаться будет трудно. Удалось достичь договоренности об обмене задержанных, и это первый, но очень важный шаг, который подчеркивает нашу позицию – лучшим форматом для урегулирования наших разногласий является именно прямой, двусторонний диалог без вмешательства каких-то третьих сторон.

Роль Евросоюза в урегулировании конфликта

Евросоюз на определенном этапе играл важную роль в деле сближения позиций между Арменией и Азербайджаном в рамках мирного процесса. Хотелось бы обратиться к странам ЕС, чтобы они поддержали стремление Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс и согласование мирного соглашения с Арменией. Это позволит перевернуть страницу вражды и позволит всему Южному Кавказу постепенно начать нормальную жизнь, когда все три страны будут добрыми соседями. И хотелось бы попросить воздержаться от всяких действий и заявлений, которые могут повредить этой перспективе. К сожалению, Евросоюз еще не вполне единая структура, и мы видим, как позиции отдельных стран негативно влияют на процесс достижения долгосрочного, справедливого мира на Южном Кавказе. Мне кажется, что Евросоюз должен был бы быть счастлив, если бы в его непосредственном соседстве, я имею в виду Южный Кавказ, больше не было бы перспектив новых войн. Для этого надо отвергать любые попытки реваншизма, которые иногда слышны в армянском обществе, и поощрять добрую волю Азербайджана и, надеюсь, Армении завершить работу над мирным соглашением. Думаю, что Европа только выиграет, если Армения и Азербайджан в скорейшем будущем подпишут мирный договор.

Если страны Европы не могут существенно помочь этому процессу, то мы ожидаем, что они, как минимум, не будут ему мешать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карабахский конфликт в западных СМИ

Отвечая на вопрос об оценках западной прессой происходящего в Карабахе, Амирбеков заметил, что мировые СМИ давали разные оценки ситуации до и после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности на всей территории Карабахского региона.

По его словам, после 19 сентября 2023 года, когда в результате контртеррористической операции Карабахский район был окончательно освобожден, а остававшиеся там примерно 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил Республики Армения покинули эту территорию, мы все реже и реже сталкиваемся с двусмысленностью в подходе СМИ, в том числе западных, в определении принадлежности этого региона.

При этом Амирбеков призвал принять во внимание наличие у Армении более существенных возможностей влиять на мировые СМИ, в том числе благодаря большой диаспоре, которая хорошо интегрирована в общества западных стран, а ее представители зачастую играют не последнюю роль в самих СМИ этих стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение беженцев и вынужденных переселенцев

В нашем случае есть как беженцы, так и вынужденные переселенцы. 250 тыс. азербайджанцев были изгнаны из Армении – они беженцы. И еще 750 тыс. вынужденных переселенцев из Карабахского региона, официально они называются "временно перемещенные лица". Речь идет о том, чтобы именно эти переселенцы вернулись в места своего постоянного проживания. Перед тем, как запустить государственную программу "Большое возвращение", были проведены опросы среди этих людей, и более 85% опрошенных заявили о желании туда вернуться. Причем такое желание изъявили не только те, кто помнил свою жизнь там, и то, как они были оттуда изгнаны, но и молодое поколение, то есть дети и внуки тех, кого подвергли тогда этнической чистке.

Прошло уже более трех лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. За это время количество вернувшихся внутренних переселенцев составило 5000 человек. До конца 2026 года планируется переселить порядка 140 000 человек. Разумеется, процесс на этом не закончится, он будет продолжаться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему процесс возвращения идет медленно?

Речь идет о территории примерно 10 тыс. кв. км, которая была заминирована как противопехотными, так и противотанковыми минами, плюс надо учитывать неразорвавшиеся снаряды. Прежде чем переселять туда людей, надо было эту территорию очистить от мин. Затем нужно было создать базовую инфраструктуру – дома, больницы, школы и т. д. Поэтому сейчас, когда инфраструктура уже создана, скорость возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, конечно, возрастет – отсюда и такая амбициозная цифра, 140 тыс. человек к концу 2026 года. Но цель в том, чтобы абсолютно все, кто хочет туда вернуться после почти тридцатилетнего отсутствия, могли бы это сделать.