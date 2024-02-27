Баку и Челябинск свяжут прямые авиарейсы

Из Баку в Челябинск и обратно запустят прямые авиарейсы. Вылеты будут осуществлять ежедневно. Время в полете – три часа.

С 3 апреля авиакомпания «Ираэро» рада представить новый прямой маршрут из Челябинска в Баку и обратно. Это отличная новость для жителей обеих городов, которые теперь смогут быстро и удобно добирать до пункта назначения.

Рейсы из Челябинска в Баку будут осуществляться ежедневно. Вылет запланирован на 18:00 по местному времени (16:00 мск), а прибытие в аэропорт Баку - на 20:00 (19:00 мск). В свою очередь, рейсы из Баку в Челябинск будут отправляться в 13:00 местного времени (12:00 мск) с прибытием в Челябинск в 16:50 (14:50 мск). Весь полет займет всего три часа, что делает этот маршрут еще более привлекательным для путешественников.

Новый маршрут открывает перед пассажирами множество возможностей. Независимо от цели вашей поездки - будь то отдых, деловая встреча или поездка к друзьям и родственникам – «Ираэро» предлагает комфортабельные условия на борту, быстрые рейсы и отличный сервис.

Чтобы забронировать билеты на новый маршрут из Челябинска в Баку и обратно, воспользуйтесь удобным онлайн-сервисом на официальном сайте авиакомпании «Ираэро». Вы сможете выбрать удобное время вылета, оформить билеты и дополнительные услуги всего за несколько минут.