Вестник Кавказа

Баку и Анкара подготовят новую дорожную карту торговых отношений

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Турции в скором времени проведут заседание совместной межправкомиссии по вопросам экономики. Она состоится в турецкой столице, однако точная дата на данный момент не определена.

Очередное заседание азербайджано-турецкой межправкомиссии по вопросам экономики пройдет в Анкаре. Об этом во время своего визита в Баку заявил вице-президент Турции.

При этом Джевдет Йылмаз отметил, что точная дата проведения пока неизвестна.

"Мы планируем собрать представителей делового мира и там. Точная дата пока не известна, но возможно, это произойдет во второй половине февраля. Подготовим новую дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами"

– турецкий вице-премьер

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