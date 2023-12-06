Баку и Анкара подготовят новую дорожную карту торговых отношений

Представители Азербайджана и Турции в скором времени проведут заседание совместной межправкомиссии по вопросам экономики. Она состоится в турецкой столице, однако точная дата на данный момент не определена.

Очередное заседание азербайджано-турецкой межправкомиссии по вопросам экономики пройдет в Анкаре. Об этом во время своего визита в Баку заявил вице-президент Турции.

При этом Джевдет Йылмаз отметил, что точная дата проведения пока неизвестна.

"Мы планируем собрать представителей делового мира и там. Точная дата пока не известна, но возможно, это произойдет во второй половине февраля. Подготовим новую дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами"

– турецкий вице-премьер