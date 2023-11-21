Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция поговорили о перспективах военного взаимодействия

Заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня в Баку
© Фото: официальный сайт министерства обороны Азербайджана
Азербайджан и Турция обсудили текущее состояние военного сотрудничества. Встреча представителей двух стран состоялась сегодня в Баку.

Представители Азербайджана и Турции обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере. Об этом рассказали в Минобороны АР.

Данный вопрос стал центральным на проходящем в Баку 15-м по счету заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Во встрече приняли участие замглавы азербайджанского оборонного ведомства и начальник Генштаба ВС Турции. Они также поговорили о текущем уровне сотрудничества.

Помимо этого, главе турецкого Генштаба медаль "За заслуги в военном сотрудничестве".

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