Азербайджан и Турция поговорили о перспективах военного взаимодействия

Азербайджан и Турция обсудили текущее состояние военного сотрудничества. Встреча представителей двух стран состоялась сегодня в Баку.
Представители Азербайджана и Турции обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере. Об этом рассказали в Минобороны АР.
Данный вопрос стал центральным на проходящем в Баку 15-м по счету заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Во встрече приняли участие замглавы азербайджанского оборонного ведомства и начальник Генштаба ВС Турции. Они также поговорили о текущем уровне сотрудничества.
Помимо этого, главе турецкого Генштаба медаль "За заслуги в военном сотрудничестве".
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