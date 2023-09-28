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Баку: армянское население сможет вернуться в Ханкенди

Баку: армянское население сможет вернуться в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские жители Ханкенди, покидающие Азербайджан, уезжают самостоятельно приняв решение, принудительного выселения не производится, более того - уехавшие смогут вернуться, сообщил представитель азербайджанского лидера.

Эмиграция армянских жителей Ханкенди в Армению является добровольной, при желании уехавшие смогут вернуться в Азербайджан, рассказал в интервью программе Newshour BBC представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Часть жителей Ханкенди приняла решение уехать из Карабахского района Азербайджана и поселиться в Армении после проведения антитеррористической операции в регионе и самоликвидации сепаратисткого проекта Еревана. Жители сами выбирают, уехать или остаться, жить в Армении или интегрироваться и получить паспорт Азербайджана.

"Это не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-либо желанием Азербайджана, чтобы они уехали. У них действительно есть выбор. Важно подчеркнуть, что мы призвали их остаться и быть частью многонационального Азербайджана"

– Амирбеков

Он указал на то, что с момента завершения АТО азербайджанские власти регулярно поставляют в Ханкенди продовольствие, медикаменты, гуманитарную помощь. В регион организована подача электроэнергии. Состоялось несколько встреч по вопросам реинтеграции армянского населения.

Те, кто уже покинул Азербайджан, смогут вернуться, заверил представитель президента АР.

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