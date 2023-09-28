Баку: армянское население сможет вернуться в Ханкенди

Эмиграция армянских жителей Ханкенди в Армению является добровольной, при желании уехавшие смогут вернуться в Азербайджан, рассказал в интервью программе Newshour BBC представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
Часть жителей Ханкенди приняла решение уехать из Карабахского района Азербайджана и поселиться в Армении после проведения антитеррористической операции в регионе и самоликвидации сепаратисткого проекта Еревана. Жители сами выбирают, уехать или остаться, жить в Армении или интегрироваться и получить паспорт Азербайджана.
"Это не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-либо желанием Азербайджана, чтобы они уехали. У них действительно есть выбор. Важно подчеркнуть, что мы призвали их остаться и быть частью многонационального Азербайджана"
– Амирбеков
Он указал на то, что с момента завершения АТО азербайджанские власти регулярно поставляют в Ханкенди продовольствие, медикаменты, гуманитарную помощь. В регион организована подача электроэнергии. Состоялось несколько встреч по вопросам реинтеграции армянского населения.
Те, кто уже покинул Азербайджан, смогут вернуться, заверил представитель президента АР.