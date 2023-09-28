Баку призвал армян Ханкенди не уезжать

Опубликовано: 14:05, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральные органы власти Азербайджана призывают армян Ханкенди не уезжать из Карабахского экономического района АР, заявили в азербайджанском МИД. Напротив, Баку призывает армянское население Ханкенди стать частью многонационального Азербайджана.

Власти Азербайджана призывают жителей Ханкенди армянского происхождения не уезжать из Карабаха, об этом говорится в комментарии МИД АР по поводу недавнего заявления премьер-министра Армении.

В министерстве напомнили Николу Пашиняну – хотя это и так должно было бы быть ему известно – что те армянские жители Ханкенди, которые уезжают по Лачинской дороге сейчас, поступают так, приняв соответствующее решение индивидуально и самостоятельно, ни о каком принудительном переселении речи не идет.

"Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить и подчиняться законодательству Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Но мы призываем армян не покидать места своего проживания и стать частью многонационального Азербайджана"

– МИД Азербайджана

В министерстве добавили, что в Ереване не видят, что центральные органы власти Азербайджана оперативно реализуют необходимые меры гуманитарной поддержки, идет работа над обеспечением насущных потребностей армянских жителей Ханкенди.

Права армян Ханкенди

Ситуацию с жителями Ханкенди армянского происхождения прокомментировал представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

Он заверил, что Баку никоим образом не планирует ограничивать права и возможности армян Ханкенди. Это распространяется на родной язык, культуру и религию.