Байрамов встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, министры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и инвестиционной сферах.
Помимо этого, руководители азербайджанской и саудовской дипломатий затронули региональные и международные вопросы, представляющий взаимный интерес.
Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.
Байрамов также подробно рассказал своему коллеге о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, текущем состоянии процесса нормализации отношений с Арменией.
Глава МИД Азербайджана указал на существующие проблемы в вопросе нормализации, в том числе на территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении.