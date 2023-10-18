Байрамов встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД Азербайджана провел переговоры со своим саудовским коллегой. Стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках ООН и ОИС.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, министры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и инвестиционной сферах.

Помимо этого, руководители азербайджанской и саудовской дипломатий затронули региональные и международные вопросы, представляющий взаимный интерес.

Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Байрамов также подробно рассказал своему коллеге о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, текущем состоянии процесса нормализации отношений с Арменией.

Глава МИД Азербайджана указал на существующие проблемы в вопросе нормализации, в том числе на территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении.