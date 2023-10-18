Вестник Кавказа

Байрамов встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Байрамов встретился с главой МИД Саудовской Аравии
© Фото: МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана провел переговоры со своим саудовским коллегой. Стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках ООН и ОИС.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, министры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и инвестиционной сферах.

Помимо этого, руководители азербайджанской и саудовской дипломатий затронули региональные и международные вопросы, представляющий взаимный интерес.

Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Байрамов также подробно рассказал своему коллеге о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, текущем состоянии процесса нормализации отношений с Арменией.

Глава МИД Азербайджана указал на существующие проблемы в вопросе нормализации, в том числе на территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Баку и Эр-Рияд обсудили экономическое сотрудничество

Баку и Эр-Рияд обсудили экономическое сотрудничество

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергосфере

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергосфере

Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Эр-Рияд поможет Баку в разминировании Карабаха

Эр-Рияд поможет Баку в разминировании Карабаха

Глава МИД Азербайджана улетел в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана улетел в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия поздравила Азербайджан с Днем Победы

Саудовская Аравия поздравила Азербайджан с Днем Победы

Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы