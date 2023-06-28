Байрамов встретился с Блинкеном и Салливаном

Опубликовано: 21:17, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел важные встречи. В США состоялись его переговоры с Энтони Блинкеном и Джейком Салливаном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном, переговоры состоялись в кулуарах во время рабочего визита азербайджанского министра в США.

О них рассказал сам Байрамов на своей странице в социальной сети.

По его словам, участники встречи поговорили об обеспечении мира и нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Кроме того, азербайджанский министр обратил внимание на то, что армянская сторона ведет себя неприемлемым образом, своими подрывными шагами ставя препятствия на пути усилий по достижению мира.

Встреча Байрамова и Салливана

Кроме того, сегодня прошли переговоры Байрамова с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления армяно-азербайджанской нормализации, поговорили о региональной безопасности.

Уточняется, что во встрече участвовал и армянский министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД Азербайджана детально рассказал Салливану о нынешней ситуации в регионе в послевоенный период. Дипломат обратил внимание на то, что игнорирование Арменией ее обязательств, отказ Еревана полностью вывести свои ВС с территории Азербайджана, новые военно-политические провокации вредят мирным усилиям.

Однако Байрамов заверил, что, невзирая на текущие трудности и вызовы, Баку решительно настроен продвигать повестку нормализации и мира.

Министр также обратил внимание на недопустимость армянского вмешательства в работу по реинтеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество - это внутренний вопрос Азербайджана. Он добавил, что армянская провокация против азербайджанского пропускного пункта "Лачин" Азербайджана свидетельствует о неспособности Армении принять реинтеграционные усилия, включающие прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через этот пункт пропуска.

В свою очередь, Джейк Салливан заверил в заинтересованности США в поддержке работы в направлении заключения мирного договора между Баку и Ереваном, а также в том, что эти усилия будут продолжены.