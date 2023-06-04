Опубликовано: 13:37, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Глава МИД Азербайджана поздравил турецкого коллегу с новой должностью.

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов пговорил по телефону со своим новым турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД АР.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил турецкого министра с новой должностью и пожелал успехов на посту.

Байрамов уверен, что совместные усилия по развитию союзнических связей между Азербайджаном и Турции будут укрепляться и впредь.

Помимо этого, министры обсудили двусторонние отношение, союзничество и партнерство Анкары и Баку, а также вопросы регионального характера.

Кроме того, Байрамов пригласил Фидана в Азербайджан. В свою очередь турецкий глава МИД выразил благодарность своему коллеге за поздравления и пообещал приехать в Баку.