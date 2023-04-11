Байден отменил пандемию коронавируса

Опубликовано: 6:29, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США Джо Байден подписал новый закон, которым он отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден минувшей ночью утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Белого дома.

"В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон..., который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Режим ЧС был введен в США в марте 2020 года президентом Дональдом Трампом и позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом. Его действие в сфере здравоохранения неоднократно продлевалось. Планировалось, что режим ЧС будет отменен 11 мая, но законопроект конгрессменов-республиканцев, который подписал Байден, сместил эту дату на месяц раньше.