"Азимут" совершит дополнительный рейс в Израиль

Опубликовано: 13:46, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская авиакомпания "Азимут" совершит дополнительный рейс по вывозу граждан из Израиля. Вывозной рейс будет совершен 14 октября.

Российский авиаперевозчик "Азимут" проинформировал на своем сайте, что запустил дополнительный рейс из Тель-Авива в Минеральные Воды. Вылет состоится 14 октября из международного аэропорта Бен-Гурион в 11.20 по местному времени. Прибытие в Минводы ожидается в 14.40 по московскому времени.

На спецрейс авиабилеты в направлении Израиля приобрести не получится. Предполагается, что самолет прибудет в тель-авивский аэропорт без пассажиров.

Это касается только дополнительного рейса. Прочие самолеты будут перевозить людей в обычном режиме в двух направлениях.

Авиакомпания "Азимут" продолжает совершать вылеты в Тель-Авив из Минеральных Вод и Сочи ежедневно.

Также авиаперевозки между Россией и Израилем выполняет российская компания "Red Wings" по направлению Махачкала – Тель-Авив.