"Азимут" совершит дополнительный рейс в Израиль

Российский авиаперевозчик "Азимут" проинформировал на своем сайте, что запустил дополнительный рейс из Тель-Авива в Минеральные Воды. Вылет состоится 14 октября из международного аэропорта Бен-Гурион в 11.20 по местному времени. Прибытие в Минводы ожидается в 14.40 по московскому времени.
На спецрейс авиабилеты в направлении Израиля приобрести не получится. Предполагается, что самолет прибудет в тель-авивский аэропорт без пассажиров.
Это касается только дополнительного рейса. Прочие самолеты будут перевозить людей в обычном режиме в двух направлениях.
Авиакомпания "Азимут" продолжает совершать вылеты в Тель-Авив из Минеральных Вод и Сочи ежедневно.
Также авиаперевозки между Россией и Израилем выполняет российская компания "Red Wings" по направлению Махачкала – Тель-Авив.