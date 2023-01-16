Вестник Кавказа

Азербайджану предложили присоединиться к КХЛ

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Дягтерев призвал Азербайджан подумать на тему вхождения азербайджанских клубов в КХЛ. На сегодняшний день в лиге выступают всего 3 иностранные команды.

Глава Минспорта России обратился к коллеге из Азербайджана с предложением рассмотреть вопрос возможного участия азербайджанских клубов в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сказано в Telegram-канале Михаила Дегтярева.

Его встреча с Фаридом Гаибовым состоялась в Астане, где накануне состоялось открытие Всемирных игр кочевников.

"Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным "Барысом" и хабаровским "Амуром", у лиги очень обширная география и она готова расширяться"

– Михаил Дегтярев.

Напомним, на сегодняшний день в КХЛ выступают 23 клуба, 3 из которых – иностранные. Это "Динамо" Минск, "Куньлунь Ред Стар" Пекин и "Барыс" Астана.

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