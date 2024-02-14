Вестник Кавказа

Азербайджанский спортсмен взял три золота на ЧЕ по тяжелой атлетике

Азербайджанский спортсмен взял три золота на ЧЕ по тяжелой атлетике
© Фото: Федерация тяжелой атлетики Азербайджана
Спортсмен из Азербайджана завоевал три золотые медали на чемпионате Европы. Турнир проходит в болгарской Софии. Чемпионом Европы стал Дадаш Дадашбейли.

Член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Дадаш Дадашбейли (категория 109 кг) стал обладателем трех наград высшего достоинства на ЧЕ, который проходит в эти дни в Софии.

Атлет показал 176 кг в рывке. В толчке он поднял 212 кг. Общий результат составил 388 кг. С таким показателем спортсмен выиграл три золотые медали.

На ЧЕ 2024 в Софию собрались более 400 спортсменов и спортсменок. Они представляют 43 страны. Турнир входит в число квалификационных соревнований на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Напомним, ранее азербайджанские спортсмены установили исторический рекорд: борцы греко-римского стиля впервые завоевали три золота на ЧЕ в Будапеште.

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