Азербайджанский спортсмен взял три золота на ЧЕ по тяжелой атлетике

Спортсмен из Азербайджана завоевал три золотые медали на чемпионате Европы. Турнир проходит в болгарской Софии. Чемпионом Европы стал Дадаш Дадашбейли.

Член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Дадаш Дадашбейли (категория 109 кг) стал обладателем трех наград высшего достоинства на ЧЕ, который проходит в эти дни в Софии.

Атлет показал 176 кг в рывке. В толчке он поднял 212 кг. Общий результат составил 388 кг. С таким показателем спортсмен выиграл три золотые медали.

На ЧЕ 2024 в Софию собрались более 400 спортсменов и спортсменок. Они представляют 43 страны. Турнир входит в число квалификационных соревнований на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Напомним, ранее азербайджанские спортсмены установили исторический рекорд: борцы греко-римского стиля впервые завоевали три золота на ЧЕ в Будапеште.