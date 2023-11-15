Азербайджанский дзюдоист заработал бронзовую медаль в Японии

Спортсмен из Азербайджана завоевал медаль из бронзы в соревнованиях по дзюдо в Токио.

Дзюдоист из Азербайджанской Республики получил бронзовую медаль в Токио в соревнованиях Большого шлема. Сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале Федерации дзюдо АР.

Зелим Коцоев выступал в весовой группе до 100кг. Он завоевал третье место в соревнованиях, победив итальянского спортсмена Дженнаро Пирелли.

Соревнования Большого шлема по дзюдо начались накануне 2 декабря в Токио. В них участвуют более 500 дзюдоистов из 88 стран в нескольких весовых группах. Церемония закрытия соревнований состоится сегодня.