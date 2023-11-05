Азербайджанские спортсмены заработали 5 медалей на чемпионате мира

Борцы из Азербайджана завоевали пять медалей за третий день соревнований на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

На чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих борцы из Азербайджанской Республики завоевали пять медалей за третий день соревнований.

В категории до 63 кг бой развернулся между российским спортсменом и азербайджанцем Зией Бабашевым. Спортсмен из Азербайджана одержал победу и заработал золотую медаль.

Первое место в категории до 72 кг в греко-римской борьбе завоевал Ульви Ганизаде.

Также золотую медаль получил Мурад Ахмадиев в категории до 92 кг. Он обошел итальянского спортсмена.

Бронзовые медали получили Фарид Садыглы (55 кг) и Азад Алиев (82 кг).

Суммарное количество медалей за три дня соревнований, которые заработала азербайджанская сборная, составило 18.