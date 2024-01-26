Азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали на международном турнире по тхеквондо

Азербайджанские тхэквондист заработали четыре медали на соревнованиях в ОАЭ. Копилка спортсменов пополнилась одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Спортсменам из Азербайджанской Республики удалось завоевать четыре медали на международных соревнованиях по тхеквондо, которые проходили в ОАЭ в городе Фуджейра. Информацию об этом распространила пресс-служба Федерации тхеквондо АР.

Уточняется, что второе место в копилку азербайджанских спортсменов принес Милад Бейги Харчегани, который выступал в весовой категории 87 кг.

Третье место в категории 74 кг занял Джавад Агаев.

Также две бронзовые медали завоевали Марьям Мамедова и Самаррух Османова. Спортсменки выступали в категории 47 кг среди женщин.

Отмечается, что на турнире выступали 11 азербайджанских спортсменов.