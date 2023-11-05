Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро «Большого шлема»

Дзюдоист из Азербайджана завоевал серебряную медаль «Большого шлема». Золото досталось представителю Турции.
Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев завоевал серебро «Большого шлема», проходящего в Париже.
Гаджиев выступал в весовой категории 90 кг. В финале ему не удалось преодолеть турецкого соперника Михаэля Згангу.
Напомним, что ранее серебро завоевал азербайджанец Зелим Цкаев (81 кг).
Также от Азербайджана участвовали Вугар Талыбов (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Завоевать награды им не удалось.