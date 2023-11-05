Вестник Кавказа

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро «Большого шлема»

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро «Большого шлема»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дзюдоист из Азербайджана завоевал серебряную медаль «Большого шлема». Золото досталось представителю Турции.

Азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев завоевал серебро «Большого шлема», проходящего в Париже.

Гаджиев выступал в весовой категории 90 кг. В финале ему не удалось преодолеть турецкого соперника Михаэля Згангу.

Напомним, что ранее серебро завоевал азербайджанец Зелим Цкаев (81 кг).

Также от Азербайджана участвовали Вугар Талыбов (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Завоевать награды им не удалось.

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