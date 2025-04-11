Вестник Кавказа

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу

Азербайджанские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Грузии по ушу
© Фото: Федерация ушу-санда региона Квемо-Картли
Спортсмены из азербайджаноязычных регионов Грузии, которых тренируют мастера ушу-санда из Азербайджана, триумфально выступили на соревнованиях в Грузии – 32 участника принесли своим клубам 29 наград разного достоинства.

В Грузии завершился чемпионат страны по ушу-санда, триумфаторами которого стали спортсмены из клубов Федерации ушу-санда "Марнеули" и "Карачеп" из большей частью азербайджаноязычного региона Квемо-Картли, где проживают представители азербайджанской диаспоры.  

В чемпионате были представлены все регионы страны, однако лучшими строгое авторитетное жюри все же признало спортсменов из Квемо-Картли: они принесли своим клубам 29 наград, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, передает Trend.

Спортсмены из клуба "Марнеули", которым руководит мастер спорта по ушу-санда Фаиг Мамедов завоевали "золото", "серебро" и 8 бронзовых медалей, а воспитанники клуба "Карачеп", воспитанники мастера спорта по кикбоксингу Ибрагима Мамедова - 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

Президент Федерации ушу-санда региона Квемо-Картли назвал большим достижением восхождение на пьедестал почета 29 из 32 спортсменов, которые боролись в разных возрастных и весовых категориях.

Напомним, чемпионат был организован министерством спорта и молодежи Грузии, Федерацией ушу-санда Грузии и посольством Китая в Грузии.

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