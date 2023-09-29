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Азербайджанские пограничники поймали Мнацаканяна

Азербайджанские пограничники поймали Мнацаканяна
В пятницу азербайджанскими пограничниками был пойман бывший "экс-глава Минобороны" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Левон Мнацаканян. Его удалось задержать на ППП "Лачин".

В Азербайджане задержан так называемый "экс-глава Минобороны" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе. Об этом информирует 29 сентября Госпогранслужба АР.

"В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Левон Мнацаканян доставлен в Баку. Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения"

– ГПС

Там отметили, что Мнацаканяна удалось задержать на ППП "Лачин", где он пытался покинуть азербайджанскую территорию и проследовать в Армению.

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