Гражданин Армении Давид Манукян, задержанный за террористические преступления два дня назад, отправлен под стражу на 4 месяца. Обвиняемый был задержан в пункте пропуска "Лачин".
Сабаильский районный суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для гражданина Армении Давида Манукяна, обвиняемого в преступлениях террористической направленности, совершенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Следственное управление СГБ АР подало представление об аресте в отношении Манукяна. Ранее подсудимый играл роль т. н. "первого заместителя командующего армией обороны" в рамках фейкового режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана.
Заседание велось под председательством Азера Тагиева. Судья удовлетворил представление. Манукян отправлен под стражу на 4 месяца.
Какие преступления совершил Давид Манукян?
Ранее следственные органы сообщили о существенных подозрениях в том, что Манукян совершил преступления:
- повторный терроризм в составе группы (ст. 214 УК АР),
- незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и бомб (228),
- нападение на предприятия или на людей в составе НВФ, повлекшее смерти людей (279),
- незаконное пересечение госграницы (318).