Опубликовано: 17:32, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео СГБ Азербайджана

Гражданин Армении Давид Манукян, задержанный за террористические преступления два дня назад, отправлен под стражу на 4 месяца. Обвиняемый был задержан в пункте пропуска "Лачин".

Сабаильский районный суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для гражданина Армении Давида Манукяна, обвиняемого в преступлениях террористической направленности, совершенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Следственное управление СГБ АР подало представление об аресте в отношении Манукяна. Ранее подсудимый играл роль т. н. "первого заместителя командующего армией обороны" в рамках фейкового режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана.

Заседание велось под председательством Азера Тагиева. Судья удовлетворил представление. Манукян отправлен под стражу на 4 месяца.

Какие преступления совершил Давид Манукян?

Ранее следственные органы сообщили о существенных подозрениях в том, что Манукян совершил преступления:

повторный терроризм в составе группы (ст. 214 УК АР),

незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и бомб (228),

нападение на предприятия или на людей в составе НВФ, повлекшее смерти людей (279),

незаконное пересечение госграницы (318).