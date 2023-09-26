Опубликовано: 12:30, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Небольшое, но характерное видео, на котором запечатлена ситуация в Карабахском регионе Азербайджана сейчас, опубликовал помощник президента Азербайджана. В нем Хикмет Гаджиев показал, как азербайджанские полицейские раздают воду армянскому мирному населению на Лачинской дороге.

Реальное отношение азербайджанцев к армянам Ханкенди продемонстрировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х.

В ролике, снятом на Лачинской дороге, запечатлено, как представители азербайджанской полиции действуют вместе с российскими миротворцами на Лачинской дороге.

Правоохранители раздают представителям армянского мирного населения воду. Кроме того, они узнают, нет ли у мирных жителей каких-то еще нужд.

"Общение происходит на русском и даже на азербайджанском языках. Со времен взаимного сосуществования и жизни бок о бок некоторые армяне, проживающие в Карабахе, говорят и на азербайджанском языке"

– Хикмет Гаджиев