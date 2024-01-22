Азербайджан наращивает экспорт IT-продукции

В Азербайджане активно развивается IT-сфера. В настоящее время география поставок расширяется благодаря мерам поддержки, исходящих от государственной власти.

Азербайджан расширяет географию для экспорта IT-продукции. В настоящее время она экспортируется более чем в три десятка стран по всему миру.

«Раньше в Азербайджане было ограниченное количество компаний, но сейчас оно увеличивается. В настоящее время в сфере IT применяются льготы. В то же время азербайджанские компании переходят на внешние рынки и уже IT-продукция экспортируется в более чем 30 стран мира»

– председатель общественного объединения «Азербайджанский консорциум экспорта инноваций» (AZINNEX) Фарид Кязымов.

Он отметил, что активное развитие IT-сектор в Азербайджане развивается, в том числе, благодаря созданию новых возможностей в данной сфере.