Азербайджан выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в мавзолее

Опубликовано: 14:04, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана осудил вчерашний теракт в мавзолее, произошедший на юге Ирана. На данный момент известно об одном погибшем, еще восемь человек ранены.

Азербайджан осуждает нападение на мавзолей, произошедшее накануне в иранском городе Шираз. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем теракт в Ширазе (Иран), унесший жизни невинных людей"

– МИД Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Азербайджан является страной, пострадавшей от терроризма.

"Поэтому Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, выражает соболезнования семьям жертв этого нападения, а также правительству и народу Ирана"

– министерство

Что произошло?

В воскресенье, 13 августа, двое неизвестных проникли на территорию мавзолея Шах-Черах и открыли там огонь по служителям. В результате теракта погиб один человек. Еще восемь человек ранены, один из них находится в критическом состоянии. Известно, что оба террориста являются иностранцами. Одного из них зовут Рахматулла Нурузов, он гражданин Таджикистана.