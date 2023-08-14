Азербайджан выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в мавзолее

Азербайджан осуждает нападение на мавзолей, произошедшее накануне в иранском городе Шираз. Об этом сказано в заявлении МИД страны.
"Мы решительно осуждаем теракт в Ширазе (Иран), унесший жизни невинных людей"
– МИД Азербайджана
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Азербайджан является страной, пострадавшей от терроризма.
"Поэтому Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, выражает соболезнования семьям жертв этого нападения, а также правительству и народу Ирана"
– министерство
Что произошло?
В воскресенье, 13 августа, двое неизвестных проникли на территорию мавзолея Шах-Черах и открыли там огонь по служителям. В результате теракта погиб один человек. Еще восемь человек ранены, один из них находится в критическом состоянии. Известно, что оба террориста являются иностранцами. Одного из них зовут Рахматулла Нурузов, он гражданин Таджикистана.