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В Иране по подозрению в теракте в Ширазе задержана группа лиц

В Иране по подозрению в теракте в Ширазе задержана группа лиц
В Иране задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на служителей мавзолея. В результате теракта погиб один человек, восемь ранены.

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к теракту в мавзолее. Об этом пишут иранские СМИ.

Нападение на мавзолей произошло накануне в городе Шираз. Мужчина, открывший огонь по посетителям мавзолея, задержан. Его передали следователям для допроса.

Что случилось?

В воскресенье двое неизвестных открыли огонь по служителям мавзолея Шах-Черах. В результате теракта погиб один человек, еще восемь получили ранения.

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