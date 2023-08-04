Члены РПК планировали взорвать ТЦ в Стамбуле

В Стамбуле задержали представителей запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» по подозрению в подготовке террористического акта в одном из торговых центров города.
Как пишет издание Hürriyet, планы террористов были сорваны после того, как полицейские обратили внимание на мужчину, у которого внезапно загорелась сумка. Он и его сообщник были пойманы.
Как оказалось, боевики должны были заложить сумку со взрывчаткой в торговом центре в районе Байрампаша, однако она загорелась раньше времени. Деньги на приобретение бомбы они получили из-за рубежа.
Также задержанные рассказали, что в одном из лесопарков города установлено устройство, которое могло бы вызвать пожар. В данный момент оно уничтожено.
Помимо двух задержанных, удалось поймать еще 11 человек в квартирах в районе Бахчелиэвлер. У них нашли более 3 кг взрывчатых веществ.