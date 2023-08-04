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Члены РПК планировали взорвать ТЦ в Стамбуле

Члены РПК планировали взорвать ТЦ в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Члены запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» планировали устроить теракт в одном из торговых центров Стамбула. Их задержали после того, как план сорвался.

В Стамбуле задержали представителей запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» по подозрению в подготовке террористического акта в одном из торговых центров города.

Как пишет издание Hürriyet, планы террористов были сорваны после того, как полицейские обратили внимание на мужчину, у которого внезапно загорелась сумка. Он и его сообщник были пойманы.

Как оказалось, боевики должны были заложить сумку со взрывчаткой в торговом центре в районе Байрампаша, однако она загорелась раньше времени. Деньги на приобретение бомбы они получили из-за рубежа.

Также задержанные рассказали, что в одном из лесопарков города установлено устройство, которое могло бы вызвать пожар. В данный момент оно уничтожено.

Помимо двух задержанных, удалось поймать еще 11 человек в квартирах в районе Бахчелиэвлер. У них нашли более 3 кг взрывчатых веществ.

В Стамбуле предотвратили теракт

В Стамбуле предотвратили теракт

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