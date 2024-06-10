Вестник Кавказа

Азербайджан выиграл первую медаль на играх БРИКС-2024

Азербайджан выиграл первую медаль на играх БРИКС-2024
© Фото: сайт Спортивных игр БРИКС-2024
Азербайджан завоевал первую медаль на проходящих в Казани играх БРИКС-2024. Самбист Расул Айдамиров принес своей стране бронзу.

На играх БРИКС-2024, которые проходят в Казани, Азербайджан завоевал первую награду.

Самбист Расул Айдамиров, выступавший в весовой категории 98 кг, стал бронзовым призером соревнований.

Стоит отметить, что в Казань от Азербайджана отправились 97 спортсменов.

Игры БРИКС-2024

Игры БРИКС стартовали 12 июня в Казани. В соревнованиях участвуют порядка 5 тыс спортсменов примерно из 100 стран мира.

На играх будут разыграны 387 комплектов наград.

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