Азербайджан выиграл первую медаль на играх БРИКС-2024

Азербайджан завоевал первую медаль на проходящих в Казани играх БРИКС-2024. Самбист Расул Айдамиров принес своей стране бронзу.
На играх БРИКС-2024, которые проходят в Казани, Азербайджан завоевал первую награду.
Самбист Расул Айдамиров, выступавший в весовой категории 98 кг, стал бронзовым призером соревнований.
Стоит отметить, что в Казань от Азербайджана отправились 97 спортсменов.
Игры БРИКС-2024
Игры БРИКС стартовали 12 июня в Казани. В соревнованиях участвуют порядка 5 тыс спортсменов примерно из 100 стран мира.
На играх будут разыграны 387 комплектов наград.