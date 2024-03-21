Азербайджан скорбит по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холле"

К зданию посольства России в Азербайджане несут цветы. Жители страны скорбят по погибшим в теракте в Московской области, в результате которого погибли десятки человек.

В посольстве России в Баку сообщили, что жители Азербайджана несут цветы к зданию дипломатической миссии в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Пресс-служба посольства поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и разделяет боль. Там также заявили об открытии электронной книги соболезнований.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, в результате атаки террористов на концертный комплекс в "Крокус Сити Холле" погибли десятки человек, еще более ста получили ранения.