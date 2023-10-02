Азербайджан реконструирует Ходжалы

На реконструкцию трех населенных пунктов в Карабахском экономическом районе, а также на проектирование новых домов в Ходжалы власти Азербайджана планируют потратить около $2 млн. Закончить работы планируется до середины ноября этого года.

Власти Азербайджанской Республики расширили затраты на восстановление Карабахского экономического района на $2 млн . На эти средства будут проведены восстановительные работы в трех населенных пунктах района, а также спроектированы дома в Ходжалы. Завершить проекты планируется к 11 ноября 2024 года.

По информации портала о госзакупках между главным проектным госинститутом Azermemarlayihe и Бакинским государственным проектным институтом подписаны четыре документа о реализации этих проектов.

Отмечается, что на восстановление поселка Кяркиджахан будет выделено более $580 тыс, на ремонт поселка Туршсу более $460 тыс.

Реконструкция села Ходжавенд в Ходжавендском районе обойдется властям в $561 тыс.

На проектирование многоквартирных домов в Ходжалы потребуется почти $400 тыс.

Справедливость для Ходжалы

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на символическую значимость восстановления Ходжалы для Азербайджана.

"Ходжалы обязательно будет восстановлен в рамках общих проектов возрождения Карабаха и Восточного Зангезура, но в месте с тем в его реконструкции есть важный для азербайджанского народа символизм. Население Ходжалы погибло в результате геноцидальных преступлений армянских военных формирований, которые перекрыли возможности выхода мирного населения в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Они указали ходжалинцам единственный коридор для выхода, но открыли по нему огонь, преследовали и убивали всех, включая стариков, женщин и детей", - напомнил Ровшан Ибрагимов.

"Поэтому власти Азербайджана в случае Ходжалы не будут ограничиваться просто восстановлением жилья и инфраструктуры и возвращением населения – они также планируют создать пантеон памяти жертв массовых убийств 26 февраля 1992 года. И это будет символом не только погибших азербайджанцев от рук армянских националистов, но и, более широко, символом памяти человечества против фашизма, чтобы нигде в мире никогда больше такого не повторялось", - отметил он.

"Справедливость для Ходжалы все еще требует привлечения организаторов и исполнителей массовых убийств к ответственности. Если брать пример Второй мировой войны, то нацисты преследовались не только Израилем, но и другими государствами с целью привлечь их к ответственности и наказанию. В случае Ходжалы известны имена многих, кто участвовал в этой этнической чистке, а также в других военных преступлениях во время Карабахской войны. Пока они не предстанут перед судом за преступления против человечности, работа еще не закончена", - заключил Ровшан Ибрагимов.