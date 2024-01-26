Азербайджан работает над картой горнодобывающей промышленности Армении

Через четыре месяца свет увидит карта горнодобывающей промышленности Армении. Работа ведется азербайджанскими специалистами

Азербайджанские специалисты приступили к разработке карты горнодобывающей промышленности Армении. Об этом заявил председатель Общественного объединения картографов Азербайджана Мугабиль Байрамов.

По его словам, в настоящее время уже разработано 40% карты. Планируется, что работа завершится через четыре месяца. Благодаря карте можно будет точно знать, где в Армении находятся полезные ископаемые.

«Карта будет охватывать всю территорию Армении, а не только места расположения горнодобывающей промышленности Армении на границе с Азербайджаном. В то же время на карте будет размещена экологическая информация: какие реки какими веществами загрязняются и куда стекаются. Карта будет на азербайджанском, английском и армянском языках»

– Мугабиль Байрамов

Далее он отметил, что карта будет составлена с использованием азербайджанских топонимов.