Азербайджан проинформировал военных атташе об антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе

Опубликовано: 17:35, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

Представитель Минобороны Азербайджана в ходе общения с военными атташе и представителями международных организаций рассказал им о целях антитерористической операции, проводимой ВС Азербайджана в Карабахском регионе. Встреча состоялась в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны.

Во вторник, 19 сентября, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана прошел брифинг для аккредитованных в стране военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны АР.

В ходе встречи начальник управления Гусейн Махмудов подробно рассказал об антитеррористических мероприятиях, проводимых ВС Азербайджана в Карабахском регионе.

"Было отмечено, что целью антитеррористических мероприятий локального характера, начатых в регионе, является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, предотвращение широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод с наших территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских работников, привлеченных к созидательно-восстановительным работам, и военнослужащих, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики"

– оборонное ведомство

Махмудов также отметил, что ВС Азербайджана не атакуют гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

В заключение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми на брифинге фактами, даны ответы на интересующие представителей вопросы.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.