Азербайджан предупредили о магнитной буре

Специалисты предупредили, что сегодня в Азербайджане ожидается магнитная буря. Она начнется около полудня.

Синоптики спрогнозировали, что сегодня понедельник отметится в Азербайджане неспокойным магнитным фоном.

«Магнитная буря начнется примерно в 12:00 и продлится до 15:00, после чего ослабнет»

– прогноз

Также в предупреждении говорится о том, что данное явление может не только ухудшить самочувствие людей, страдающих чувствительностью к геомагнитным возмущениям, но также привести к сбоям в функционировании электроприборов.

Сегодня в Баку днем столбики термометров будут подниматься до +5 градусов, ночью также около + 5. Атмосферное давление - 767 мм рт ст.