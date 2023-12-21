Вестник Кавказа

Азербайджан предложил Турции провести матч за Суперкубок

© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Фенербахче“
Баку может принять матч за Суперкубок Турции. Азербайджанская сторона уже обратилась в ТФФ с соответствующим предложением.

Матч за Суперкубок Турции по футболу, в котором встретятся "Фенербахче" и "Галатасарай", может пройти в Азербайджане. Об этом пишут турецкие СМИ.

Турецкая федерация футбола уже получила письмо с соответствующим предложением от азербайджанской стороны. Игра может состояться в Баку.

Изначально матч должен был состояться в Саудовской Аравии, однако в итоге власти королевства сорвали его, не дав игрокам выйти на поле в футболках, на которых изображен Мустафа Кемаль Ататюрк.

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