Опубликовано: 13:43, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев на встрече с премьером Казахстана рассказал о развитии двусторонних отношений. Он высоко оценил сотрудничество Баку и Астаны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку казахстанского премьера Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе переговоров глава государства заявил, что Азербайджан продолжит развивать отношения с Казахстаном. По его словам, повестка двустороннего сотрудничества растет каждый год.

Также Алиев выразил удовлетворение исполнением договоренностей президентов Азербайджана и Казахстана. Он добавил, что это в очередной раз показывает высокий уровень двусторонних отношений.

"У нас имеется огромный потенциал для их дальнейшего развития. Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях"

-Ильхам Алиев

В свою очередь Смаилов назвал Азербайджан ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана, напомнив об увеличении объемов взаимной торговли на 40% (+$460 млн).

"Азербайджан - важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до $1 млрд мы работаем над расширением торгово-экономических отношений"

- Алихан Смаилов

Далее Алиев и Смаилов прокомментировали возведение Центра творческого развития в городе Физули. Они высоко оценили строительство Центра, инициатором которого является Казахстан.

Кроме того, президент Азербайджана пригласил казахстанские компании в реализации различных проектов на освобожденных территориях. Алиев и Смаилов поговорили о перспективах участия бизнеса из среднеазиатской страны.