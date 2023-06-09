Азербайджан и Казахстан объединяются в торговле

Опубликовано: 9:57, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бизнесмены из Казахстана заключили в Азербайджане 8 контрактов на $55 млн. Астана продолжит эту практику, а также ждет предпринимателей из Баку с ответным визитом.

Глава казахстанского министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал на встрече с руководителем Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым о бизнес-миссии предпринимателей из Казахстана в Азербайджан.

В ходе диалога, который состоялся на полях Астанинского международного форума, Жумангарин отметил, что казахстанские бизнесмены в ходе своего визита в Азербайджан заключили 8 контрактов на $ 55 млн.

Министр торговли и интеграции РК заявил, что Казахстан ждет делегацию из Азербайджана с ответным визитом. Также он предложил Шахбазову продолжать практику визитов предпринимателей.

"Мы также можем предложить азербайджанской стороне 110 новых видом товаров на сумму около $300 млн для дальнейшего наращивания торгово-экономических отношений"

- Серик Жумангарин

Он отметил, что сегодня Казахстан заинтересован в азербайджанской плодоовощной продукции. Глава ведомства напомнил, что за первые 4 месяца этого года товарооборот между Астаной и Баку увеличился до $183 млн – плюс $50 млн.

В свою очередь Шахбазов рассказал о перевозке казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. По его словам, до конца текущего года будет перевезено более 1,1 млн тонн нефти. Также он с удовлетворением отметил тот факт, что Азербайджан ежемесячно встречает от 12 до 14 танкеров с нефтью из Казахстана.

"Первоначальная договоренность между сторонами подразумевала транспортировку 1,5 млн тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начали осуществляться с апреля этого года, до конца года нам удастся транспортировать 1,125 млн тонн"

- Парвиз Шахбазов

При этом министр энергетики АР подчеркнул, что Баку и Астана находятся еще в начале плодотворного сотрудничества. Он добавил, что через трубопровод Баку-Супса вполне может поставляться нефть из Казахстана.