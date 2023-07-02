Опубликовано: 10:22, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан отмечает День полиции. В 1918 году был сформирован "Циркуляр о кадровых назначениях в полиции". Праздник появился после указа Гейдара Алиева в 1998 году.

В Азербайджане сегодня отмечают День полиции. Ровно 105 лет назад глава внутриполитического ведомства Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд хан Джаваншир разработал "Циркуляр о кадровых назначениях в полиции", который положил начало созданию национальной полиции страны.

Праздничным днем он стал в 1998 году, когда общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев подписал указ о праздновании Дня полиции Азербайджана 2 июля.

Сотрудники азербайджанской полиции боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Порядка 800 работников были отмечены высокими наградами за проявленные героизм и мужество.

Также азербайджанские полицейские освобождали территории своей страны от оккупации в ходе 44-дневной войны. Около 1,7 тыс сотрудников получили ордена и медали, четверо из которых стали Героями Отечественной войны.

По своему профессиональному уровню азербайджанские полицейские превосходят своих коллег из ряда европейских государств. Сегодня полиция Азербайджана служит на благо своего Отечества, обеспечивая безопасность всех жителей страны, защищая законы, права и свободы личности.