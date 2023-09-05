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Азербайджан построит автотрассу из Губадлы в Лачин

Азербайджан построит автотрассу из Губадлы в Лачин
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшее время в Азербайджане проложат дорогу Губадлы-Лачин. Деньги на строительство будут выделены из Резервного фонда президента страны.

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан документ, согласно которому в скором времени будет построена автодорога Губадлы–Лачин, передает официальный сайт главы республики.

Сообщается, что на дорожное строительство предоставлено 20 млн манатов из бюджета. Ее начало будет на 33-м км маршрута Худаферин–Губадлы–Лачин.

Деньги на прокладку трассы выделит Резервный фонд президента Азербайджанской Республики.

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