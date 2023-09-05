Азербайджан построит автотрассу из Губадлы в Лачин

Опубликовано: 13:41, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшее время в Азербайджане проложат дорогу Губадлы-Лачин. Деньги на строительство будут выделены из Резервного фонда президента страны.

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан документ, согласно которому в скором времени будет построена автодорога Губадлы–Лачин, передает официальный сайт главы республики.

Сообщается, что на дорожное строительство предоставлено 20 млн манатов из бюджета. Ее начало будет на 33-м км маршрута Худаферин–Губадлы–Лачин.

Деньги на прокладку трассы выделит Резервный фонд президента Азербайджанской Республики.