Азербайджан получил эстафету II Игр стран СНГ

Опубликовано: 21:25, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Беларусь передала эстафету II Игр стран СНГ Азербайджану. Следующие Игры пройдут в Гяндже в 2025 году

Торжественная церемония передачи эстафеты II Игр стран СНГ от Беларуси к Азербайджану состоялась в "Минск-Арене". В ходе закрытия II Игр стран СНГ участниками передачи флага Игр стали вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко и премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев .

Заключительное слово сказал генсек СНГ Сергей Лебедев.

"Тот факт, что для участия во вторых Играх стран СНГ в Белоруссию прибыли не только наши друзья по Содружеству, но и спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья, наглядно и убедительно показывает, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Прошедшие соревнования еще раз продемонстрировали, что в настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие и по-настоящему праздничное настроение"

– генсек СНГ Сергей Лебедев

Церемония закрытия запомнилась болельщикам и участникам Игр ярким шоу, в ходе которого состоялся парад атлетов, яркие артистические номера и насыщенная концертная программа.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах страны, участие в них приняло более двух тысяч спортсменов из разных стран мира, состязавшихся в 20 видах спорта.

В медальном зачете первое место заняла Россия (149), второе – Беларусь (89), на третьем месте – Узбекистан (50).