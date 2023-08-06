Третьи Игры стран СНГ примет Гянджа

Опубликовано: 12:05, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следующие Игры стран СНГ состоятся в городе Гянджа. Турнир планируется провести через два года.

Третьи Игры стран СНГ состоятся в 2025 году в городе Гянджа. Такое заявление сделала в воскресенье замглавы Минспорта Азербайджана.

"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете"

– Мариана Василева

Ранее в Национальном олимпийском комитете АР сообщили, что руководство республики рассчитывает на то, что турнир получится организовать на достойной уровне.

II Игры стран СНГ

Турнир стартовал в Беларуси в эту пятницу и завершится 11 августа. На соревнования, которые проходят сразу в 11 городах республики, приехали несколько тысяч спортсменов из более чем 20 стран. В частности, в них участвуют Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Иран, ОАЭ, Египет и другие.