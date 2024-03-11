Азербайджан поддержал резолюцию ООН по борьбе с исламофобией

Генеральная ассамблея ООН подписала резолюцию по борьбе с исламофобией, которую поддержала Азербайджанская Республика. Армения, Франция и другие страны воздержались.

Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН по борьбе с исламофобией. При этом Франция и Армения воздержались.

Резолюция была принята большинством проголосовавших. За подписание документа отдали 115 голосов, 44 предпочли воздержаться.

В качестве автора резолюции выступил Пакистан, отмечая, что страна поддерживает государства, которые входят в Организацию исламского сотрудничества.

В документе указано, что в рамках этого проекта будет назначен спецпосланник ООН по борьбе с исламофобией.

Кроме этого, резолюция призывает принять меры по искоренению религиозной нетерпимости.