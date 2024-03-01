Вестник Кавказа

Азербайджан поддержал ядерную энергетику

Азербайджан поддержал ядерную энергетику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дхейхун Байрамов заявил, что Баку и МАГАТЭ работают над использованием ядерных технологий для обнаружения мин. Он отметил, что шаги МАГАТЭ заслуживают полной поддержки.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов принял участие в саммите по атомной энергетике, который проходит в Брюсселе.

"Мы выражаем благодарность Бельгии и Международному агентству по атомной энергии за любезное приглашение. Мы собрались здесь в решающий момент, чтобы обсудить экологически безопасный путь развития нашей глобальной энергетики"

- Джейхун Байрамов

Он отметил, что включение ядерной энергии в глобальный анализ на СОР28 как средства сокращения выбросов парниковых газов стало исторической вехой. Дипломат назвал это событие свидетельством коллективного прогресса в обеспечении безопасности и надежности ядерной энергетики.

Далее министр подчеркнул, что шаги МАГАТЭ направлены на воздействие ядерной энергии на окружающую среду, напомнив об инициативе "Атом ради климата". Он добавил, что это заслуживает похвалы и полной поддержки.

Байрамов заявил, что Азербайджан изучает возможности расширения использования ядерной энергии. По его словам, важно удвоить усилия по обеспечению ядерной безопасности и Баку готов возглавить эти усилия по достижению ощутимых результатов.

Байрамов также заявил о важности обеспечить включение упрощенных и доступных ядерно-энергетических технологий в обсуждение касательно ресурсов в процессе СОР. Он отметил, что Баку рассчитывает на МАГАТЭ в данном процессе.

Глава ведомства подчеркнул, что Азербайджан извлекает выгоду из мирного использования ядерных технологий в ряде сфер, а также изучает вместе с МАГАТЭ возможность применения технологий для обнаружения мин.

"Сейчас мы с МАГАТЭ дорабатываем наш рамочный документ на ближайшие пять лет, который содержит положения о совместном с МАГАТЭ изучении целесообразности использования атомной энергии в контексте усилий Азербайджана по переходу на «чистую» энергию"

- Джейхун Байрамов

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