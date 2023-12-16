Вестник Кавказа

Игра Ирана с МАГАТЭ: Тегеран сокращает запасы высокообогащенного урана?

Юханна Махбуб
Игра Ирана с МАГАТЭ: Тегеран сокращает запасы высокообогащенного урана?
Обогащение Ираном урана – индикатор, за которым в мире следят с огронмым вниманием. По данным МАГАТЭ, урана, обогащенного до 60%, в Иране стало меньше. Почему так произошло? Это реакция Тегерана на международную повестку, или стратегические планы по сворачиванию ядерной программы, или ни то, ни другое?

Уран и его обогащение в Иране

В ядерном реакторе деления металл уран-238 может быть использован для получения плутония-239, который, в свою очередь, может использоваться в ядерном оружии. На протяжении долгих лет развития иранской ядерной программы практически всегда рост процента обогащения урана и его количества в ИРИ означал кризис в переговорном процессе группы "5+1" (США, России, КНР, Великобритании, Франции и Ирана).

Можно ли считать, что замораживание процесса обогащения означает готовность Тегерана к диалогу?

Для начала разберемся в матчасти. Согласно последнему отчету МАГАТЭ, Иран сократил запасы урана, обогащенного на 60%, на 6,8 кг. Таким образом, теперь запасы 60-процного урана составляют 121,5 кг. На первый взгляд, изменение несущественное, но оставим обсуждение этого вопроса физикам-ядерщикам.

Что означает обогащение урана до 60%?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к общепринятым мировым стандартам. Обычно определяют четыре этапа обогащения урана:

  1. до 3–5%,
  2. до 20%,
  3. до 60%,
  4. четвертый – около 90%.

Именно четвертый этап позволяет с уверенностью говорить о производстве оружейного урана как компонента для производства ядерного оружия.

  • 60% - скорее "оранжевая зона", попадание в которую означает готовность производителя стать ядерной державой.

Вернемся к количеству произведенного ИРИ 60-процентного урана, которое зафиксировано в докладе МАГАТЭ. Куда важнее точного количества вплоть до грамма вектор на сокращение. Пусть о тенденции пока говорить рано, но в открытом доступе сведения о сокращении иранских запасов высокообогащенного урана появляются впервые с 2021 года. Отсюда и внимание к февральскому докладу МАГАТЭ как в Тегеране, так и в столицах европейских государств-участников ядерной сделки (напомним, США из нее в одностороннем порядке вышли).

Политолог Ахмад Самади ставит еще один важный акцент:

В докладе не указано, сокращается ли скорость обогащения урана. В декабрьском докладе глава МАГАТЭ Гросси обращал внимание на то, что скорость обогащения урана в Иране впервые за долгое время стала выше.

Означает ли это, что Иран сделал ставку на скорость обогащения, а не на количество, чтобы достичь своих целей? Покажет время, и, возможно, очередной доклад МАГАТЭ.

Уран и политика

Почему же сегодня Иран принял решение о сокращении запасов 60-процентного урана? Сразу оговоримся, что официальный Тегеран доклад МАГАТЭ никак не комментировал, и отсутствие оценок со стороны властей ИРИ затрудняет анализ.

Эксперты в разных странах допускают, что Иран пошел на это для снижения напряженности в отношениях с Западом. Такой шаг мог стать результатом тайных переговоров Вашингтона и Тегерана, которые привели к освобождению американских заключенных в Иране.

Но это может быть и уловка Тегерана. Сама история переговорного процесса по ИЯП демонстрирует низкий уровень доверия сторон друг другу. Особенно – в период дипломатической изоляции России, которая сыграла прорывную роль в заключении сделки (СВПД) в 2015 году.

Ахмад Самади подчеркивает, что Запад сомневается в намерениях Ирана по ядерному вопросу:

Еще один важный аспект – политический. Британия, Франция и Германия на прошлой неделе призывали США уделить больше внимания иранской ядерной программе. Тут же спецредставитель США по Ирану Роберт Малли в Вене встретился с Гросси и выразил обеспокоенность относительно иранского атома. Гросси также сохраняет обеспокоенность в связи с тем, что иранской ядерной программе не хватает прозрачности, ведь Исламская Республика не допускает наблюдателей МАГАТЭ на свои объекты.

Очевидным остается одно – реанимация ядерной сделки необходима; если не на прежних, то на адаптированных к сегодняшнему дню условиях. За последнее время, особенно после выхода США из СВПД в 2018 году, Иран сделал мощный рывок в ядерной сфере:

  • создал и освоил новейшие эффективные и высокопроизводительные центрифуги, позволившие добиться промышленного обогащения урана в 60%
  • сформировал систему складирования обогащенного урана
  • использовал современные технологии по переводу обогащенного газового урана в металлический уран.

Контролировать эти процессы экспертам из МАГАТЭ становится все сложнее.

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