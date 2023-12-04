Азербайджан обеспокоен "подстрекательской риторикой" некоторых членов ЕС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал об односторонних шагах со стороны некоторых стран ЕС, которые наносят ущерб нормализации отношений между Баку и Ереваном. С соответствующим заявлением дипломат выступил на встрече с коллегами из стран Восточного партнерства в Брюсселе.
Министр обратил особое внимание на то, что устойчивый мир и стабильность в регионе возможны только после взаимного признания и дальнейшего уважения суверенитета и территориальной целостности.
"Выражена обеспокоенность тем, что не смотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей законной обеспокоенности, некоторые государства-члены ЕС продолжают подстрекательскую риторику и принятие односторонних шагов"
– МИД Азербайджана
Байрамов также прокомментировал ситуацию с миссией ЕС в Армении. Он пояснил, что изначально озвученные цели, такие как упрочение доверия между Арменией и Азербайджаном, не были достигнуты. Однако при этом евромиссия была задействована как инструмент антиазербайджанской пропаганды.
В то же время, отметил министр, реализующиеся сейчас инициативы, которые все сильнее дестабилизируют ситуацию, – в частности, вооружение Армении, в том числе через Евросоюз, подрывают авторитет Брюсселя претендующего на роль "нейтрального посредника", а также ставят под угрозу усилия по армяно-азербайджанской нормализации. Глава МИД констатировал, что вооружение и любое другое использование одного партнера против другого не соответствует заявленным целям Восточного партнерства.
Поэтому дипломат снова призвал все заинтересованные стороны не вредить нормализации отношений Еревана и Баку.