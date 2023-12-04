Азербайджан обеспокоен "подстрекательской риторикой" некоторых членов ЕС

Баку испытывает справедливую обеспокоенность в связи с односторонними шагами некоторых европейских стран. Как заявил глава МИД АР, они сопровождаются "подстрекательскими" заявлениями.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал об односторонних шагах со стороны некоторых стран ЕС, которые наносят ущерб нормализации отношений между Баку и Ереваном. С соответствующим заявлением дипломат выступил на встрече с коллегами из стран Восточного партнерства в Брюсселе.

Министр обратил особое внимание на то, что устойчивый мир и стабильность в регионе возможны только после взаимного признания и дальнейшего уважения суверенитета и территориальной целостности.

"Выражена обеспокоенность тем, что не смотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей законной обеспокоенности, некоторые государства-члены ЕС продолжают подстрекательскую риторику и принятие односторонних шагов"

– МИД Азербайджана

Байрамов также прокомментировал ситуацию с миссией ЕС в Армении. Он пояснил, что изначально озвученные цели, такие как упрочение доверия между Арменией и Азербайджаном, не были достигнуты. Однако при этом евромиссия была задействована как инструмент антиазербайджанской пропаганды.

В то же время, отметил министр, реализующиеся сейчас инициативы, которые все сильнее дестабилизируют ситуацию, – в частности, вооружение Армении, в том числе через Евросоюз, подрывают авторитет Брюсселя претендующего на роль "нейтрального посредника", а также ставят под угрозу усилия по армяно-азербайджанской нормализации. Глава МИД констатировал, что вооружение и любое другое использование одного партнера против другого не соответствует заявленным целям Восточного партнерства.

Поэтому дипломат снова призвал все заинтересованные стороны не вредить нормализации отношений Еревана и Баку.