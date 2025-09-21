Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт томатов на 23%

Азербайджан нарастил экспорт томатов на 23%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт томатов из Азербайджана продолжает расти в 2025 году. За девять месяцев он увеличился на 23% и превысил 144 тыс т.

Поставки томатов из Азербайджана в другие страны в январе-сентябре этого года составили 144 029 т, сообщает министерство сельского хозяйства  страны.

В прошлом году за тот же период экспорт азербайджанских томатов был на 23,1% меньше.

В 2025 году вырос не только объем экспорта, но и есть стоимость. Экспорт составил $157,172 млн, что превышает прошлогодний показатель на 12,6%. По данным ведомства, зарубежные поставки томатов из Азербайджана в этом году продолжают демонстрировать устойчивую динамику роста.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.