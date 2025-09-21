Азербайджан нарастил экспорт томатов на 23%

Экспорт томатов из Азербайджана продолжает расти в 2025 году. За девять месяцев он увеличился на 23% и превысил 144 тыс т.

Поставки томатов из Азербайджана в другие страны в январе-сентябре этого года составили 144 029 т, сообщает министерство сельского хозяйства страны.

В прошлом году за тот же период экспорт азербайджанских томатов был на 23,1% меньше.

В 2025 году вырос не только объем экспорта, но и есть стоимость. Экспорт составил $157,172 млн, что превышает прошлогодний показатель на 12,6%. По данным ведомства, зарубежные поставки томатов из Азербайджана в этом году продолжают демонстрировать устойчивую динамику роста.