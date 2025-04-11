Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт какао-продукции на 27%

Азербайджан нарастил экспорт какао-продукции на 27%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Какао-продукция из Азербайджана в первые три месяца года стала чаще отправляться на экспорт. Поставки продуктов из какао принесли стране чуть более $3 млн.

Азербайджан увеличил экспорт продуктов из какао за первые три месяца года почти на 27%, отмечает Государственный таможенный комитет республики. 

Поставки какао-продуктов за рубеж принесли стране около $3,3 млн. 

Отметим, что импорт какао-продукции в Азербайджан составил порядка $39 млн. Это на 2,3% больше, чем годом ранее. Импорт какао и продуктов из него составил менее 1% от общего импорта республики.

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