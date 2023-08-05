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Азербайджан начинает возвращать жителей в Физули

Азербайджан начинает возвращать жителей в Физули
Кто в числе первых переедет в Физули? В Азербайджане провели жеребьевку среди вынужденных переселенцев. В ближайшее время в родной город вернется 509 человек.

Азербайджан готов начать возвращение жителей в освобожденный и восстанавливаемый город Физули в 2023 году. В пятницу посредством жеребьевки были выбраны семьи, которые первыми вернутся в родной город.

Жеребьевку организовал Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Всего 144 семьи - свыше 500 человек, получили право на скорейшее возвращение в город.

Переселенцы, которые сейчас живут в Баку и Сумгайите, а также в Абшеронском районе, будут обеспечены жильем. Двухкомнатные квартиры получат 51 семья, трехкомнатные - 76 семей, четырехкомнатные - 17 семей.

В городе уже построены международный аэропорт, современный жилой комплекс, возводятся кварталы двухэтажных жилых домов и коттеджей, медицинские и образовательные учреждения. Восстановление Физули планируется завершить к 2026 году. Уже в следующем году население города приблизится к 3 тыс.

Жеребьевка призвана показать объективность и прозрачность процесса возвращения вынужденных переселенцев в родные места.

Напомним, день освобождения Физули будет отмечаться в Азербайджане 17 октября.

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