Азербайджан заселит Физули в 2024 году

Опубликовано: 12:30, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году в освобожденный от армянской оккупации город Физули планируется переселить более 2 900 граждан – для них будут построены частные дома и квартиры, а также создана инфраструктура.

По плану мероприятий Государственной программы по обеспечению возвращения населения и обеспечению его интеграции на территориях в освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана до 2026 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 5678 объектов жилищного фонда – будут построены 3 352 частных дома и 2 326 квартир, рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном центре Координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

В 846-квартирный жилой комплекс, построенный Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики, в 2024 году будут переселены 2 904 человека. Также продолжится строительство частных жилых домов - в 2023 году их будет построено 399, в 2024 году – 447, в 2025 году – 2 317, в 2026 году – 2 515.

В Азербайджане уже создан генеральный план Физули, рассказал ранее председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев. Город планируется восстановить к 2026 году. Узбекистан, по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева, уже строит в Физули школу на безвозмездной основе, ее открытие будет приурочено к следующему учебному году.