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Азербайджан и Всемирный Банк обсудили перспективы взаимодействия

Азербайджан и Всемирный Банк обсудили перспективы взаимодействия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минэкономики Азербайджана встретился с новым менеджером ВБ в стране. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления сотрудничества.

В среду, 9 августа состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и нового менеджера Всемирного банка в республике Стефани Штальмайстера. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.

"В ходе встречи стороны отметили многостороннее сотрудничество, включая такие сферы как диагностика банковского и частного секторов, инновации, цифровое развитие, развитие технологий управления, возобновляемой энергетики"

– Минэкономики АР

Стороны также поговорили об укреплении сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, совместных проектах и мерах, реализуемых в направлении диверсификации азербайджанской экономики и улучшения бизнес-среды.

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