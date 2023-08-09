Азербайджан и Всемирный Банк обсудили перспективы взаимодействия

Глава Минэкономики Азербайджана встретился с новым менеджером ВБ в стране. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления сотрудничества.
В среду, 9 августа состоялась встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и нового менеджера Всемирного банка в республике Стефани Штальмайстера. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.
"В ходе встречи стороны отметили многостороннее сотрудничество, включая такие сферы как диагностика банковского и частного секторов, инновации, цифровое развитие, развитие технологий управления, возобновляемой энергетики"
– Минэкономики АР
Стороны также поговорили об укреплении сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, совместных проектах и мерах, реализуемых в направлении диверсификации азербайджанской экономики и улучшения бизнес-среды.