Азербайджан и Великобритания обсудили процесс реинтеграции армян Карабаха

В четверг, 28 сентября, состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и замглавы МИД Великобритании. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.
"В ходе телефонного разговора обсуждалась повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе. Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахском регионе"
– МИД Азербайджана
Глава внешнеполитического ведомства также рассказал Лео Докерти, что благодаря антитеррористическим мерам Азербайджана положен конец армянским НВФ, незаконно находившихся на азербайджанских землях и угрожавших миру на Южном Кавказе.
Кроме того, Байрамов поведал собеседнику о шагах, предпринятых Баку для реинтеграции армянского населения в Карабахе, а также о гуманитарных мерах, направленных на удовлетворение потребностей местных жителей.
Министр добавил, что Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией.
Помимо этого, собеседники поговорили о других темах, представляющих взаимный интерес.