Азербайджан и Великобритания обсудили процесс реинтеграции армян Карабаха

Опубликовано: 21:50, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница в соцсетях главы МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана пообщался сегодня по телефону с замглавы британского МИД. В ходе беседы Джейхун Байрамов и Лео Докерти поговорили о последних событиях в Карабахе, включая процесс реинтеграции армянского населения.

В четверг, 28 сентября, состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и замглавы МИД Великобритании. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

"В ходе телефонного разговора обсуждалась повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе. Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе после локальных антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в Карабахском регионе"

– МИД Азербайджана

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал Лео Докерти, что благодаря антитеррористическим мерам Азербайджана положен конец армянским НВФ, незаконно находившихся на азербайджанских землях и угрожавших миру на Южном Кавказе.

Кроме того, Байрамов поведал собеседнику о шагах, предпринятых Баку для реинтеграции армянского населения в Карабахе, а также о гуманитарных мерах, направленных на удовлетворение потребностей местных жителей.

Министр добавил, что Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией.

Помимо этого, собеседники поговорили о других темах, представляющих взаимный интерес.