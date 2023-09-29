Азербайджан и Китай задумались о совместном производстве автобусов

Опубликовано: 11:35, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минцифры Азербайджана посетил Китай. В рамках поездки министр поговорил с местными предпринимателями о возможном запуске совместного производства автобусов с электроприводом.

Азербайджан и Китай обсуждают возможность создания предприятий, производящих автобусы с электроприводом.

Об этом по итогам визита в КНР сообщил на своих страницах в социальных сетях министр цифрового развития и транспорта АР.

Рашад Набиев отметил, что данный вопрос стал одним из центральных на его встрече с представителями местных компаний.