Азербайджан и Китай задумались о совместном производстве автобусов

Глава Минцифры Азербайджана посетил Китай. В рамках поездки министр поговорил с местными предпринимателями о возможном запуске совместного производства автобусов с электроприводом.
Азербайджан и Китай обсуждают возможность создания предприятий, производящих автобусы с электроприводом.
Об этом по итогам визита в КНР сообщил на своих страницах в социальных сетях министр цифрового развития и транспорта АР.
Рашад Набиев отметил, что данный вопрос стал одним из центральных на его встрече с представителями местных компаний.