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Азербайджан и Китай задумались о совместном производстве автобусов

Азербайджан и Китай задумались о совместном производстве автобусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минцифры Азербайджана посетил Китай. В рамках поездки министр поговорил с местными предпринимателями о возможном запуске совместного производства автобусов с электроприводом.

Азербайджан и Китай обсуждают возможность создания предприятий, производящих автобусы с электроприводом.

Об этом по итогам визита в КНР сообщил на своих страницах в социальных сетях министр цифрового развития и транспорта АР.

Рашад Набиев отметил, что данный вопрос стал одним из центральных на его встрече с представителями местных компаний.

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